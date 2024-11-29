В МИД Турции заявили, что следят за ситуацией в Сирии

Турецкие власти считают важным избежать новой дестабилизации ситуации в сопредельной Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

«Поддержание спокойствия в Идлибе и прилегающем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетом для Турции», — отметил дипломат.

Он напомнил, что с 2017 года удалось достигнуть несколько соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция, по его словам, «старательно выполняет» требования этих документов. Кечели обратил внимание, что фактически, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе. Он подчеркнул, что для Турции «крайне важно» избежать новой нестабильности и не допустить опасности для гражданского населения.

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