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В МИД Турции заявили, что следят за ситуацией в Сирии

Турция считает крайне важным избежать новой дестабилизации в Сирии

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Depositphotos

Турецкие власти считают важным избежать новой дестабилизации ситуации в сопредельной Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Онджу Кечели, передает ТАСС.

«Поддержание спокойствия в Идлибе и прилегающем регионе, который находится на нулевой точке нашей границы, является приоритетом для Турции», — отметил дипломат.

Он напомнил, что с 2017 года удалось достигнуть несколько соглашений относительно идлибской зоны деэскалации. Турция, по его словам, «старательно выполняет» требования этих документов. Кечели обратил внимание, что фактически, недавние столкновения привели к нежелательной эскалации напряженности в регионе. Он подчеркнул, что для Турции «крайне важно» избежать новой нестабильности и не допустить опасности для гражданского населения.

Несколько группировок в Сирии начали наступление на Алеппо, приблизившись к окраинам города. Эскалация стала первым серьезным столкновением между повстанцами и правительственной армией с марта 2022 года. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее назвали главную тему переговоров Эрдогана и Рютте в Анкаре.

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