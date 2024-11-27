Кулеба назвал два сценария для ЕС в случае отказа США от поддержки Украины

У ЕС есть несколько вариантов действий на случай, если США при Дональде Трампе прекратят помогать Украине. Об этом изданию Politico заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, у ЕС будет два варианта — либо выжидать, либо смириться и принять «большую долю ответственности». Что именно предпримет Евросоюз, неизвестно, добавил экс-дипломат.

«Если они найдут способ продолжить поставки и увеличить их, это даст Украине больше времени. Самое большое неизвестное в этом уравнении — насколько Европа будет готова это сделать», — сказал Кулеба.

До этого американский телеканал CNBC со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к прекращению финансирования Украины. Сам Трамп намекал, что прекратит военную помощь Киеву и остановит конфликт в течение 24 часов после избрания. Как он собирается это сделать, политик не уточнял.

Ранее в Европе ответили на вопрос о капитуляции Украины при Трампе.