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Политолог объяснил, кто именно вышел на протесты в Грузии

Политолог Гвритишвили: на протесты в Грузии вышли студенты и представители НПО

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Irakli Gedenidze/Reuters

Протесты в Грузии поддерживают те, кто финансово связан с Вашингтоном и Брюсселем. При этом большинство граждан республики доверяют правительству. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» сообщил политолог Игорь Гвритишвили.

Он пояснил, что на улицы Тбилиси вышли преимущественно студенты и представители неправительственных организаций (НПО). Первые протестуют, поскольку отказ от западных грантов влияет на их преподавателей. Многие профессора, по его словам, живут не только на зарплату, но и на субсидии из Вашингтона и Брюсселя.

«НПО, за которыми стоят оппозиционные партии, также живут за счет грантов. Поэтому, кстати, они выступали против принятия закона об иностранном влиянии. Они же были зачинщиками нынешних выступлений», — отметил эксперт.

Он добавил, что, несмотря на довольно быструю мобилизацию протестующих, у них нет массовой поддержки.

В Тбилиси 28 ноября начались протесты против решения властей Грузии о приостановке до 2028 года переговоров о вступлении страны в Евросоюз. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы и слезоточивый газ. Есть задержанные, пострадали участники акции, журналисты и полицейские. Оппозиция обещает продолжать борьбу, а Европарламент выступил с критикой в адрес правительства Грузии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии назвал условие сближения с Евросоюзом.

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