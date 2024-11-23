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Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией

Меркель: Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией

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Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Украина не должна одна принимать решение о начале переговоров с Россией по завершению вооруженного конфликта. Об этом бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Corriere della Sera.

Соответствующее интервью Меркель дала в преддверии выхода своей новой книги «Свобода».

По мнению экс-канцлера, многие страны, которые поддерживают Украину, должны вместе с ней решать, когда можно обсуждать с Россией дипломатическое решение украинского кризиса, Киев не может сделать это в одиночку. Меркель затруднилась ответить, когда может начаться этот процесс.

Политик также рассказала, что не стала отказываться от «Северного потока — 2», руководствуясь экономическими интересами Германии. По ее словам, сейчас можно увидеть, какие последствия несет для ФРГ высокая стоимость энергоносителей.

Меркель добавила, что по политическим соображениям была готова поддерживать экономические связи с Россией, указав, что использовала «дипломатию» и «принцип сдерживания» для выстраивания этих отношений.

Ангела Меркель в мемуарах рассказала о ключевых моментах своей политической карьеры и, в частности, об отношениях с Владимиром Путиным. Бывший канцлер Германии отметила, что ее всегда поражала уверенность российского лидера в своей правоте. По ее словам, даже Дональд Трамп был им «очарован». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Меркель заявила об отсутствии у Украины шансов на возвращение Донбасса.

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