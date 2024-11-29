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Лавров: российские СМИ доказали, что могут доносить объективную информацию

Глава МИД Лавров: российские СМИ предлагают непредвзятый анализ событий

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МИД РФ/РИА Новости

Российские СМИ на практике доказали, что могут доносить до аудитории объективную информацию и непредвзятый анализ событий. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова цитирует RT.

«Сегодня государства коллективного Запада, много разглагольствующие о свободе слова, <...> демонстрируют вопиющую нетерпимость к любой альтернативной точке зрения. В этой связи основным объектом их нападок предсказуемо служат российские издания, такие, например, как RT и Sputnik», — подчеркнул Лавров.

Он напомнил, что у RT возникали проблемы с аккредитацией на Западе еще задолго до конфликта на Украине.

27 ноября стало известно, что Молдавия присоединилась к санкциям Европейского союза против телеканала RT, медиахолдинга «Россия Сегодня» и АНО «Евразия».

Рестрикции также введены персонально против гендиректора «России Сегодня» Дмитрия Киселева и руководителя АНО «Евразия» Нелли Парутенко.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии.

Ранее Лавров заявил о важности устранения причин украинского конфликта.

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