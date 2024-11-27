Молдавия ввела санкции против российских СМИ

Молдавия присоединилась к санкциям Европейского союза против телеканала RT, медиахолдинга «Россия Сегодня» и АНО «Евразия». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление в молдавском законодательном вестнике «Официальный монитор».

«Республика Молдова присоединяется к международным ограничительным мерам, установленным односторонними решениями Соединенных Штатов Америки в результате изменений, внесенных 13 сентября 2024 года в решение (ЕО) № 14024/2021», — указано в решении.

Санкции также введены персонально против гендиректора «России Сегодня» Дмитрия Киселева, руководителя АНО «Евразия» Нелли Парутенко и российских СМИ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии.

Ранее премьер Молдавии Дорин Речан обвинил ЕС и США в отсутствии денежных переводов из России.