Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

Путин 29 ноября встретится с губернатором Кировской области

close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин 29 ноября проведет встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент вернулся из Астаны, где провел «весь напряженные два дня».

«И государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, и пресс-конференция. Сегодня президент работает в Кремле», — сказал Песков.

Встреча с губернатором Кировской области пройдет в стенах Кремля, она будет публичной. По словам пресс-секретаря российского президента, планируется обсудить вопросы региональной проблематики.

«Дальше встречи уже закрытого характера», — добавил он.

29 ноября Владимир Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Предусматриваются некоторые переходные положения.

Ранее в России определили нормы регулирования оборота криптовалюты.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами