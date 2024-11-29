В Кремле анонсировали встречу Путина с российским губернатором

Президент России Владимир Путин 29 ноября проведет встречу с губернатором Кировской области Александром Соколовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что президент вернулся из Астаны, где провел «весь напряженные два дня».

«И государственный визит очень продуктивный, и саммит ОДКБ, и пресс-конференция. Сегодня президент работает в Кремле», — сказал Песков.

Встреча с губернатором Кировской области пройдет в стенах Кремля, она будет публичной. По словам пресс-секретаря российского президента, планируется обсудить вопросы региональной проблематики.

«Дальше встречи уже закрытого характера», — добавил он.

29 ноября Владимир Путин подписал новый закон, касающийся налогообложения цифровой валюты. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Предусматриваются некоторые переходные положения.

Ранее в России определили нормы регулирования оборота криптовалюты.