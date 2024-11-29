Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

Немецкая партия будет настаивать на выходе ФРГ из Евросоюза

Spiegel: «Альтернатива для Германии» призовет к выходу ФРГ из Евросоюза

close
Sebastian Willnow/Global Look Press

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет призывать к выходу страны из Евросоюза в своей предвыборной программе. Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на финальный проект документа.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества», — отмечают представители АдГ.

По мнению правых, ЕС стоит заменить на некое «объединение по интересам и экономике». С этой целью партия хочет созвать референдум для голосования по изменению «европейских» статей в конституции.

При этом АдГ хочет избежать жесткого разрыва с содружеством и предлагает искать компромисс с другими европейскими странами путем переговоров.

От системы евро партия также хочет отказаться параллельно с введением национальной валюты, однако евро останется в пользовании на время перестройки экономики.

Рассмотрение программы АдГ будет рассмотрено в январе на партийном съезде.

Также в документе есть положение с призывом возобновить торговлю с Россией. В нем РФ упоминается как поставщик дешевого газа в ФРГ, с которым нужно возобновить коммерческие отношения. Украина, по мнению АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне Европейского союза и НАТО». О конфликте на Украине не упоминается.

Ранее немецкий политик заявил, что Германия находится под оккупацией США.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами