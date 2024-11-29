Немецкая партия будет настаивать на выходе ФРГ из Евросоюза

Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) будет призывать к выходу страны из Евросоюза в своей предвыборной программе. Об этом пишет газета Der Spiegel со ссылкой на финальный проект документа.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Европейского Союза и создание нового европейского сообщества», — отмечают представители АдГ.

По мнению правых, ЕС стоит заменить на некое «объединение по интересам и экономике». С этой целью партия хочет созвать референдум для голосования по изменению «европейских» статей в конституции.

При этом АдГ хочет избежать жесткого разрыва с содружеством и предлагает искать компромисс с другими европейскими странами путем переговоров.

От системы евро партия также хочет отказаться параллельно с введением национальной валюты, однако евро останется в пользовании на время перестройки экономики.

Рассмотрение программы АдГ будет рассмотрено в январе на партийном съезде.

Также в документе есть положение с призывом возобновить торговлю с Россией. В нем РФ упоминается как поставщик дешевого газа в ФРГ, с которым нужно возобновить коммерческие отношения. Украина, по мнению АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне Европейского союза и НАТО». О конфликте на Украине не упоминается.

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