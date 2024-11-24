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Немецкий политик заявил, что Германия находится под оккупацией США

Политик Хеке сообщил, что США оккупировали Германию

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Ralph Orlowski/Reuters

Германия находится под оккупацией Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил глава тюрингского отделения партии «Альтернатива для Германии» Бьорн Хеке на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Германия — оккупированная страна, и к ней относятся соответствующе!» — отметил он.

Хеке обратил внимание на то, что секретные службы США ведут деятельность на территории ФРГ и могут вмешиваться в почтовую тайну, а многие жители страны об этом не знают. Правительство Германии при этом молчит, подчеркнул политик.

Кроме того, Хеке выразил надежду, что «нагнетаемая президентом США Джо Байденом угроза войны» сможет «разбудить смирных немцев».

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что конфликт на Украине уже давно вышел за пределы регионального уровня. Он высказал мнение, что безопасность ЕС является хрупкой, поэтому Германия должна активнее инвестировать в свою «способность вести войну».

17 ноября стало известно, что президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российской территории. 20 ноября газета The Times сообщила, что Соединенные Штаты также разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

Ранее Путин рассказал об ответе на удар западными ракетами по территории РФ.

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