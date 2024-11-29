Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Германии выступили за возобновление торговли с Россией

Spiegel: АдГ намерена включить в программу призыв к возобновлению торговли с РФ

close
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Партия «Альтернатива для Германии» призывает к возобновлению торговли с Россией и поставок российского газа в Германию. Об этом говорится в финальном проекте предвыборной программы АдГ, выдержки из которого приводит журнал Der Spiegel.

АдГ планирует обсудить документ на федеральном съезде в январе 2025 года. В документе РФ упоминается как поставщик дешевого газа в ФРГ, с которым нужно возобновить торговлю. Украина, по мнению АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне Европейского союза и НАТО. О конфликте на Украине не упоминается.

Издание отметило, что партия также выступает за выход Германии из Евросоюза и за отказ от евро.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества», — подчеркивается в документе.

По мнению АдГ, ЕС необходимо заменить сообществом стран, которые будут объединены общими интересами, в том числе в экономике.

В ноябре сообщалось, что в бундестаг было направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», подписанное 112 депутатами. Инициативу выдвинули члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), которые стремятся к быстрому рассмотрению этого вопроса до следующих выборов,

Ранее большинство граждан Германии выступили за досрочные выборы в бундестаг.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами