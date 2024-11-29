В Германии выступили за возобновление торговли с Россией

Партия «Альтернатива для Германии» призывает к возобновлению торговли с Россией и поставок российского газа в Германию. Об этом говорится в финальном проекте предвыборной программы АдГ, выдержки из которого приводит журнал Der Spiegel.

АдГ планирует обсудить документ на федеральном съезде в январе 2025 года. В документе РФ упоминается как поставщик дешевого газа в ФРГ, с которым нужно возобновить торговлю. Украина, по мнению АдГ, должна в будущем иметь нейтральный статус и быть «вне Европейского союза и НАТО. О конфликте на Украине не упоминается.

Издание отметило, что партия также выступает за выход Германии из Евросоюза и за отказ от евро.

«Мы считаем необходимым выход Германии из Евросоюза и создание нового европейского сообщества», — подчеркивается в документе.

По мнению АдГ, ЕС необходимо заменить сообществом стран, которые будут объединены общими интересами, в том числе в экономике.

В ноябре сообщалось, что в бундестаг было направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии», подписанное 112 депутатами. Инициативу выдвинули члены оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), которые стремятся к быстрому рассмотрению этого вопроса до следующих выборов,

Ранее большинство граждан Германии выступили за досрочные выборы в бундестаг.