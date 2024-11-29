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Кремль сообщил, что антироссийская позиция Японии препятствует переговорам о мире

Песков заявил, что Россия не была инициатором сворачивания диалога с Японией

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Введение Японией санкций в отношении России и поддержка линии Запада препятствуют переговорам о заключении мирного договора между странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам, комментируя слова японского премьер-министра Сигэру Исиба по мирному договору с РФ.

Проблему мирного договора между двумя странами Песков назвал очень сложным вопросом двусторонних отношений.

Москва и Токио находили в себе силы и политическую мудрость предметно заниматься диалогом и переговорами в поисках вариантов решений. Сторонам удалось определенно продвинуться на пути поисков решений, однако в последствии Япония предприняла ряд недружественных шагов, отметил представитель Кремля.

«Япония полностью солидаризировалась с недружественной линией стран Запада, присоединилась к санкциям, ввела ограничения на наших экономических операторов и так далее. Все это является недружественными шагами, которые, конечно, в настоящий момент полностью препятствуют каким-либо субстантивным переговорам на этот счет», — сказал он, отвечая на вопрос, были ли запросы по этой теме с японской стороны.

По словам представителя Кремля, именно Япония была инициатором сворачивания диалога.

29 ноября японский премьер-министр Сигэру Исиба заявил, что Япония сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора с РФ.

Ранее в МИД заявили о готовности ответить на антироссийские шаги Японии.

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