Экс-премьер Украины предупредил об исчезновении украинской нации

Украинцы могут исчезнуть как нация через несколько поколений из-за дефицита кадров и тотальной мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Он пояснил, что через несколько поколений украинцев может вообще не остаться. Сейчас стране нужно 4,5 млн рабочих и демографический кризис в стране будет только усугубляться.

Азаров подчеркнул, что для перекрытия потребности рынка труда, Украине придется привлекать мигрантов. Однако Азаров считает, что это вряд ли будут жители постсоветских стран, потому что они едут обычно предпочитают ехать работать в Россию, и тенденция вряд ли изменится. Поэтому вероятнее всего Украина будет принимать жителей стран Южной и Восточной Азии, например Филиппин, Таиланда, заключил экс-премьер.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. 29 октября Верховная рада Украины продлила военное положение и мобилизацию до 7 февраля 2025 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине возмутились предложением Байдена мобилизовывать 18-летних.