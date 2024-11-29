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В СВР сообщили, что Запад хочет подготовить на Украине не менее миллиона солдат

СВР: НАТО разворачивает на Украине центры для подготовки миллиона солдат ВСУ

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Страны НАТО разворачивают на территории Украины учебно-тренировочные центры, где предполагается подготовить не менее миллиона мобилизованных жителей Украины. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России (СВР).

До этого в СВР заявляли, что страны Запада в целях восстановления боеспособности Украины намерены развернуть в стране миротворческий контингент численностью около 100 тыс. военных — такое развитие событий означает оккупацию Украины.

По данным СВР, украинские территории Запад планирует распределить между отдельными европейскими странами. Так, украинское побережье Черного моря могут отдать в распоряжение Румынии, запад страны достанется Польше, центр и восток Украины перейдет к Германии, а север с Киевом и областью получит Британия.

Ранее глава СВР заявил, что страны СНГ выработали иммунитет против вмешательства Запада.

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Операция на Украине
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