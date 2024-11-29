СВР считает, что в НАТО думают о замораживании конфликта на Украине

В НАТО все чаще думают о необходимости прекращения огня на Украине для восстановления боеспособности украинской армии и подготовки к реваншу. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости «замораживания» украинского конфликта», — говорится в сообщении.

В службе считают, что таким образом союзники Украины хотят помочь Украине восстановить боеспособность и подготовить ее «к попытке реванша».

В СВР также заявили, что страны НАТО разворачивают в стране учебно-тренировочные центры.

28 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что в Европе обсуждают усиление позиций Украины на переговорах. В ЕС считают, что 2025 год будет иметь решающее значение для обороны страны.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не может гарантировать поддержку Украины при Трампе.