Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СВР считает, что в НАТО думают о замораживании конфликта на Украине

СВР узнала, что НАТО думает о заморозке конфликта для восстановления ВСУ

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

В НАТО все чаще думают о необходимости прекращения огня на Украине для восстановления боеспособности украинской армии и подготовки к реваншу. Об этом заявила Служба внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

«По поступающей в СВР информации, в условиях очевидного отсутствия перспектив нанесения России стратегического поражения на поле боя в НАТО все больше склоняются к необходимости «замораживания» украинского конфликта», — говорится в сообщении.

В службе считают, что таким образом союзники Украины хотят помочь Украине восстановить боеспособность и подготовить ее «к попытке реванша».

В СВР также заявили, что страны НАТО разворачивают в стране учебно-тренировочные центры.

28 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников сообщило, что в Европе обсуждают усиление позиций Украины на переговорах. В ЕС считают, что 2025 год будет иметь решающее значение для обороны страны.

Ранее Боррель заявил, что ЕС не может гарантировать поддержку Украины при Трампе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами