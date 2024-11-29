В Европе начали думать о подготовке Украины к «любым переговорам»

В Европе ключевым вопросом по Украине стали считать усиление ее позиций «на любых переговорах». Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«Ключевые открытые вопросы — насколько сильной будет позиция Украины на любых переговорах, а также специфика планов Трампа, заявили чиновники», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что в европейских столицах уже осознают того, что следующий год будет иметь решающее значение для обороны Украины.

До этого издание The American Conservative писало, что президент США Джо Байден своими решениями по эскалации украинского конфликта ставит под угрозу простых американцев.

Ранее в США рассказали, почему Трамп может «умыть руки» из-за Украины.