Боррель заявил, что ЕС не может гарантировать поддержку Украины при Трампе

Никто пока не знает, сможет ли Евросоюз оказывать Украине всю необходимую поддержку после прихода к власти избранного президента Дональда Трампа и потенциального изменения курса США по украинскому конфликту. Об этом заявил уходящий глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на форуме по геополитике в Брюсселе, передает ТАСС.

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас», — заявил он.

По словам Борреля, такой же вопрос украинцы задавали ему в Киеве. Он отметил, что не может знать ответа на этот вопрос.

До этого генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу».

28 ноября стало известно, что французские представители обеспокоены тем, что Европу и Киев исключат из переговоров по конфликту на Украине, а заниматься ими будет Россия и США. По мнению дипломата из Восточной Европы, избранный американский лидер хочет, чтобы европейские представители поделились с ним идеями по вопросу урегулирования конфликта.

Ранее на Украине раскрыли, как Зеленский на самом деле относится к Трампу.