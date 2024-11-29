Южная Корея заявила, что российские и китайские самолеты заходили в ее зону ПВО

Российские и китайские военные якобы без оповещения заходили в так называемую опознавательную зону действия противовоздушной обороны Южной Кореи. Об этом пишет издание Korea Joong Ang Daily со ссылкой на южнокорейских военных.

«Пять китайских и шесть российских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Южной Кореи», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что это якобы произошло без предварительного уведомления.

Как сообщили южнокорейские военные, были приняты «тактические меры»: Сеул задействовал свои военно-воздушные силы в целях контроля над ситуацией.

В декабре прошлого года Сеул также утверждал, что российские и китайские военные самолеты якобы вошли в ее опознавательную зону ПВО.

Ранее Южная Корея подняла истребители из-за китайского дрона-разведчика.