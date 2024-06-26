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Южная Корея подняла истребители из-за китайского дрона-разведчика

Южная Корея подняла истребители из-за разведывательного БПЛА Китая

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South Korea Air Force/Global Look Press

Республика Корея подняла в воздух истребители после того, как китайский разведывательный дрон WZ-7 вошел в так называемую опознавательную зону противовоздушной обороны (ПВО) Республики Корея (KADIZ). Об этом сообщила корейская газета Times со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов.

«Наша армия обнаружила китайский разведывательный беспилотник еще до того, как он вошел в KADIZ. ВВС задействовали истребители и приняли необходимые меры», — говорится в сообщении комитета.

Комитет начальников штабов ВС Республики Корея также сообщил, что 25 июня китайский беспилотник вошел в опознавательную зону ПВО Республики Корея в пространстве к юго-западу от скалы Иодо. Дрон провел там около 50 минут.

Газета со ссылкой на источники среди военных приводит предположение, что это был БПЛА WZ-7. Беспилотник такого типа, уточнил автор публикации, использовали для проведения разведки.

Сделано это было якобы в преддверии трехсторонних учений Республики Корея, США и Японии Freedom Edge, заключил автор материала.

Незадолго до этого сообщалось, что международный аэропорт Инчхон, который является главной воздушной гаванью Сеула, приостановил обслуживание международных и внутренних рейсов. Причиной тому стали воздушные шары с мусором, которые отправила Корейская Народная Демократическая Республика.

Ранее в отправленных КНДР воздушных шарах нашли паразитов.

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