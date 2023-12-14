Южная Корея заявила о самолетах России и КНР в ее зоне ПВО

Южная Корея заявила, что российские и китайские военные самолеты якобы вошли в ее опознавательную зону ПВО (KADIZ) в Восточном море без предварительного уведомления. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

По данным издания, два китайских и четыре российских военных самолета зафиксировали в идентификационной зоне Южной Кореи. Тем не менее воздушное пространство страны нарушено не было, утверждает СМИ.

Южнокорейская сторона направила свои истребители на место случившегося, добавили журналисты.

В ноябре Северная Корея заявила, что в ближайшем будущем планирует осуществить запуск нескольких разведывательных спутников. По данным пхеньянского Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), запуск в ближайшее время нескольких дополнительных разведывательных спутников улучшит возможность получать разведданные из прилегающих к Северной Корее районов.

Ранее украинские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать несколько воинских частей в Московской области, предположительно в Алабино и Подольске.