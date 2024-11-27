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Главу Минтруда обвинили в том, что он привлекает мигрантов, лишая работы россиян

Володин обвинил главу Минтруда в привлечении на работу мигрантов вместо россиян

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Алексей Майшев/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил министра труда и социальной защиты Антона Котякова в том, что он привлекает на рабочие места мигрантов вместо россиян. Об этом сообщил Telegram-канал телеканала RTVI.

Володин заявил, что глава Минтруда закрывает дефицит рабочих мест за счет привлечения мигрантов.

По его словам, депутаты недавно были на заводе, где огромный дефицит рабочих.

«Или вы опять скажете: нам надо открыть двери для мигрантов?» — сказал спикер Госдумы на пленарном заседании во время обсуждения списка профессий для упрощенного получения вида на жительство.

«Вот фамилия человека, который привлекает мигрантов на эти профессии, — Котяков. А что Котяков делает для того, чтобы это были фамилии наших граждан?» — заключил Володин.

26 ноября эксперт по найму персонала Андрей Кладов сообщал, что с января по сентябрь 2024 года из России уехал один миллион мигрантов.

Ранее эксперт назвал три главные проблемы в системе въезда мигрантов в РФ.

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