Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Таким образом Дэвис прокомментировал планы Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи до вступления в должность президента Дональда Трампа.

По мнению отставного подполковника, Украина не может нормально функционировать без нового пакета помощи. Киев попал в «психологическую зависимость, считая, что оружие Запада поможет решить все проблемы.

27 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

У действующих американских властей остаются в распоряжении еще больше $6,5 млрд, предназначенных для списания вооружения с военных складов. Также остаются еще порядка $2 млрд на заключение контрактов для поставки техники и снарядов.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.