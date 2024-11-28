Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США Байдена сравнили с наркоторговцем

Дэвис сравнил Байдена с наркоторговцем из-за планов о новом пакете помощи Киеву

close
Evan Vucci/Reuters

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, считает отставной американский подполковник Дэниел Дэвис. Запись его выступления опубликована на YouTube.

Таким образом Дэвис прокомментировал планы Вашингтона предоставить Киеву новый пакет военной помощи до вступления в должность президента Дональда Трампа.

По мнению отставного подполковника, Украина не может нормально функционировать без нового пакета помощи. Киев попал в «психологическую зависимость, считая, что оружие Запада поможет решить все проблемы.

27 ноября сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена не успеет использовать все оставшиеся в ее распоряжении деньги на оказание военной помощи Украине до своего ухода.

У действующих американских властей остаются в распоряжении еще больше $6,5 млрд, предназначенных для списания вооружения с военных складов. Также остаются еще порядка $2 млрд на заключение контрактов для поставки техники и снарядов.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский готовится к новой реальности после победы Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами