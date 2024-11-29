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Катар планирует расширить свое посредничество между РФ и Украиной

Катар ведет переговоры по расширению посредничества между Россией и Украиной

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Shutterstock

В настоящее время Катар ведет переговоры по расширению направлений своего посредничества между Россией и Украиной. Об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в эфире подкаста One Decision.

«Мы ведем переговоры о других видах посредничества. Недавно мы начали работать по вопросу военнопленных», — сказал дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Катар с самого начала конфликта работает над поиском путей, которые помогли бы установить диалог между Россией и Украиной.

Накануне Россия при посредничестве Катара передала родным на Украине еще семерых детей. Их доставили в посольство страны в Москве при участии посла Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и представителя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Всего при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка 15 детей из 10 семей воссоединились с родственниками в России и 87 детей из 69 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах.

Ранее посол России в Дохе рассказал о взаимодействии РФ с Катаром по теме детей из зоны СВО.

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