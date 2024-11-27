Украина передала России двоих детей через посредничество Катара

Украина передала России при посредничестве Катара двоих детей. Об этом сообщает РИА Новости.

Воссоединение семей произошло в среду, 27 ноября, в посольстве Катара в Москве.

«Рад принимать сегодня у нас в посольстве двух детей и членов их семей», — заявил посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани.

Он отметил, что Доха продолжит работу по воссоединению детей со своими семьями как в России, так и на Украине.

22 октября уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что случаи воссоединения украинских и российских детей с их семьями на родине являются единичными. По словам Львовой-Беловой, процесс возвращения запускают в том случае, если есть родственники, которые имеют полные юридические права.

Посол РФ в Катаре Дмитрий Догадкин заявил, что Россия и Катар продолжают консультации с целью возвращения детей, вывезенных из зоны специальной военной операции (СВО), к их семьям.

Ранее посланник Ватикана заявил о важности миссии по возвращению детей.