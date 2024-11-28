Боррель заявил, что две страны ЕС пересмотрели подход к помощи Украине

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сомневается, что страны ЕС согласились бы сейчас помочь Украине так же, как сразу после начала спецоперации в феврале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня ответ был бы другим, потому что как минимум две страны ЕС отказались от политики вооружения Украины, потому что считают, что это неверная политика», — отметил он.

По словам Борреля, уже через несколько часов после начала Россией специальной операции на Украине все члены ЕС согласились на оказание помощи Киеву.

Накануне экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете Politico заявил, что сомневается в помощи ЕС Киеву после победы Дональда Трампа. Он предположил, что у ЕС будет два варианта — либо выжидать, либо смириться и принять «большую долю ответственности». Что именно предпримет Евросоюз, неизвестно, добавил экс-дипломат.

Ранее Боррель раскритиковал возможный отказ стран ЕС арестовывать Нетаньяху.