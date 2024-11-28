Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Казахстан

Глава государства также прокомментировал нынешнее отношение Армении к ОДКБ. По его мнению, оно продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. Армения пока не заявляла о выходе из организации и поддерживает все документы саммита, позже, возможно, вернется к полноформатной работе, подчеркнул Путин.
В то же время он вновь указал, что ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, так как не было внешней агрессии против Армении.
Проблема расчетов между Россией и Казахстаном отчасти остается, но более 80% из них переведены в нацвалюты — Путин
Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества с Казахстаном. Сейчас нельзя предпринимать шагов, которые бы вредили отношениям Москвы и Астаны, нужно делать все возможное для их укрепления, подчеркнул он.