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Политика

Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Казахстан

Онлайн-трансляция выступления президента РФ по итогам двухдневного визита в Казахстан

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Владимир Путин на заседании в узком составе Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, 28 ноября 2024 года

Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин завершает двухдневный визит в Казахстан. В первый день глава российского государства и его коллега Касым-Жомарт Токаев подписали порядка 20 документов об углублении партнерства двух стран и по видеосвязи обратились к участникам XX Форума межрегионального сотрудничества, проходящего в Уфе. Сегодня лидеры приняли участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Перед возвращением в Москву Путин ответил на вопросы журналистов.
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16:25

Глава государства также прокомментировал нынешнее отношение Армении к ОДКБ. По его мнению, оно продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. Армения пока не заявляла о выходе из организации и поддерживает все документы саммита, позже, возможно, вернется к полноформатной работе, подчеркнул Путин.

В то же время он вновь указал, что ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, так как не было внешней агрессии против Армении.

16:23

ОДКБ не просто жива, но и развивается, страны-участницы хотят развивать организацию — Путин

16:20

Проблема расчетов между Россией и Казахстаном отчасти остается, но более 80% из них переведены в нацвалюты — Путин

16:19

На переговорах в Астане обсуждали создание АЭС в Казахстане — Путин

16:18

Путин заявил, что хорошо оценивает перспективы сотрудничества с Казахстаном. Сейчас нельзя предпринимать шагов, которые бы вредили отношениям Москвы и Астаны, нужно делать все возможное для их укрепления, подчеркнул он.

16:15

Здравствуйте, уважаемые читатели. Началась пресс-конференция Владимира Путина по итогам визита в Казахстан.

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