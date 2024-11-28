Путин проводит пресс-конференцию по итогам визита в Казахстан

16:25

Глава государства также прокомментировал нынешнее отношение Армении к ОДКБ. По его мнению, оно продиктовано внутриполитическими проблемами и темой Карабаха. Армения пока не заявляла о выходе из организации и поддерживает все документы саммита, позже, возможно, вернется к полноформатной работе, подчеркнул Путин.



В то же время он вновь указал, что ОДКБ не должна была воевать за Ереван в Карабахе, так как не было внешней агрессии против Армении.