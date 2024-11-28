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Украина не согласна с требованием США снизить возраст мобилизации

МИД Украины: Киев не согласен с требованием США по снижению возраста мобилизации

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Tobias SCHWARZ/Reuters

Вопрос о снижении возраста мобилизации на Украине обсуждался на переговорах с США, Киев и Вашингтон придерживаются разных позиций по этой теме. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий на брифинге, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что эта тема обсуждалась на переговорах», — отметил он, подчеркнув, что Украина не согласна с призывами США по снижению возраста мобилизации до 18 лет.

Как добавил официальный представитель украинского МИД, Киев не считает, что этот вопрос является почвой для ухудшения отношений с Вашингтоном.

При этом, по словам Тихого, Украина информирует партнеров о темпах мобилизации в стране.

До этого президент США Джо Байден предложил Украине понизить минимальный возраст мобилизации с 25 до 18 лет для быстрого увеличения численности армии. По его словам, российские военнослужащие добиваются устойчивого прогресса на востоке и начинают оттеснять украинские позиции под Курском.

Ранее Маск прокомментировал требование США снизить призывной возраст на Украине.

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