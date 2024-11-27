Политолог Евгений Михайлов в интервью RT прокомментировал предложение главы офиса президента Украины Андрея Ермака вернуться на границы 2022 года для начала переговоров с Россией. По его мнению, Киев несамостоятелен и полностью подчиняется Западу, которому «выгодна война до конца».

«Руководство Украины не понимает на самом деле, что все уже закончилось. Для них война, конечно, — это обогащение, это возможность потом скрыться за границей под гарантией патронов», — отметил Михайлов.

Он добавил, что западные руководители Украины используют руководство страны в качестве марионетки.

27 ноября Ермак заявил в статье для шведского издания Dagens Industri, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По мнению главы офиса президента Украины, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

Позднее в интервью шведскому изданию Dagens industri Ермак призвал не допустить победы России в конфликте с Украиной.

Ранее в США раскрыли, что произойдет с Украиной после завершения конфликта.