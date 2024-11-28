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Послу России в ФРГ вручили ноту протеста

Послу России в ФРГ заявили протест из-за лишения аккредитации двух журналистов

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Посол России был вызван в МИД Германии, где ему заявили протест на фоне лишения аккредитации двух сотрудников представительства медиагруппы ARD. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ.

«Посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR», — говорится в публикации.

По данным посольства, протестом особо подчеркивалось, что федеральное правительство и МИД ФРГ не имеют отношения к решению земельного ведомства Берлина по вопросам миграции, которое было принято в рамках его исключительной компетенции.

Посольство утверждает, что дипломат отверг все претензии с немецкой стороны, подчеркнув, что они являются безосновательными, поскольку все предпринятые Москвой шаги носят сугубо ответный характер на недружественные действия властей ФРГ.

В посольстве напомнили, что именно немецкая сторона запретила пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории Германии двух корреспондентов «Первого канала» российского телевидения. Дипведомство подчеркивает, что Москва действует строго на основе принципа взаимности, корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт.

27 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что корреспондентам и операторам немецкого телеканала ARD предписано покинуть Россию. Дипломат указала, что это решение было принято в качестве зеркальной меры после запрета российского «Первого канала» в Германии.

Ранее в Молдавии заблокировали сайт РИА Новости.

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