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«Признают очевидное»: эксперт о прозвучавшем в Польше заявлении о победе РФ

Аналитик Неменский: признание Польшей победы РФ является серьезным показателем

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский в беседе с RT прокомментировал слова главы Бюро нацбезопасности Польши Яцека Сиверы о победе России на Украине. По его словам, подобные заявления представителей недружественных государств являются «серьезным показателем», свидетельствующим о том, что на Западе меняется подход к данному конфликту.

«С одной стороны, постепенно на Западе начинают признавать очевидное, что, во-первых, прежний план о победе над Россией в военном конфликте явно уже неосуществим, он провалился. Во-вторых, тенденция развития событий идет прямо в обратном направлении», — сказал Неменский.

Он напомнил, что Польша является одной из самых активных стран, касаемо поддержки Киева.

28 ноября Сивера заявил, что Россия побеждает в конфликте на Украине. Он также обратил внимание на тот факт, что ВС РФ владеют инициативой на поле боя и продолжают свое продвижение на запад.

До этого американское издание The National Interest писало, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и это невозможно изменить.

В статье отмечалось, что количество дальнобойных ракет, предоставляемых Украине, не влияет на исход боевых действий, так же как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО), систем HIMARS и даже обещанных истребителей F-16.

Ранее Зеленский в беседе с премьером Британии намекнул на возможность переговоров.

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