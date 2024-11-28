Россия побеждает в конфликте на Украине. Так оценил положение ВСУ на фронте глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Яцек Сивера в беседе с радио ZET.

«Если смотреть на конфликт с точки зрения исключительно занятой территории, то Россия выигрывает эту войну», — признал он.

Сивера также обратил внимание на тот факт, что ВС России владеют инициативой на поле боя и продолжают свое продвижение на запад.

До этого американское издание The National Interest писало, что Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и это невозможно изменить.

В статье отмечалось, что количество дальнобойных ракет, предоставляемых Украине, не влияет на исход боевых действий, так же как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО), систем HIMARS и даже обещанных истребителей F-16. Автор подчеркивает, что «Киев проиграл войну, и на этом точка».

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