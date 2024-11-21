Украина уже проиграла в конфликте с Россией, и это невозможно изменить. Об этом пишет американское издание The National Interest.

В статье отмечается, что количество дальнобойных ракет, предоставляемых Украине, не влияет на исход боевых действий, так же как и предыдущее появление западных танков, бронетранспортеров, артиллерии, средств противовоздушной обороны (ПВО), систем HIMARS и даже обещанных истребителей F-16. Автор подчеркивает, что »Киев проиграл войну, и на этом точка».

Также в материале сказано, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен срочно отменить разрешение на удары по России, чтобы избежать прямого конфликта Вашингтона с Москвой, пока не стали слишком поздно.

20 ноября газета The Times сообщила, что США разрешили Украине использовать британские ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Применение этих ракет возможно только с помощью американских систем наведения, поэтому санкционировать его должен был Вашингтон.

До этого президент Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты ATACMS для ударов по российской территории. По данным The New York Times, ATACMS с дальностью применения до 300 км могут быть использованы для защиты сил ВСУ в Курской области.

Ранее британский политик раскритиковал разрешение бить ATACMS и Storm Shadow по России.