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Путин заявил о готовности России возобновить отношения с Европой

Путин: Европу опустили ниже плинтуса, но она пляшет под дудку американцев

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Михаил Голенков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова возобновлять отношения с Европой. Трансляцию выступления Путина ведет пресс-служба Кремля.

«Я надеюсь, что все-таки это когда-то пройдет и отношения с Европой в целом, с отдельными государствами европейскими, у нас восстановятся, в этом заинтересованы и Россия, и наши европейские партнеры», — сказал Путин.

По его словам, нынешние отношения России и Европы — не вина Москвы, а результат внутреннего состояния европейской политики.

Путин отметил, что «Европу опустили ниже плинтуса» и она перестала существовать как независимый политический центр мировой политики.

7 ноября на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России заявлял, что сейчас главная проблема в отношениях между Россией и европейскими странами — дефицит доверия. По словам Путина, к взаимному доверию необходимо возвращаться постепенно, и, в конце концов, создавать единую систему безопасности.

Ранее восемь стран Европы призвали ужесточить санкции против России.

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