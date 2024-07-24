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Восемь стран Европы призвали ужесточить санкции против России

Минфины восьми стран Европы призвали ужесточить санкции против Москвы и Минска

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Министры финансов Польши, Швеции, Финляндии, Нидерландов и стран Балтии, а также министр экономики Дании призывают усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в их совместном письме для издания Guardian.

«Санкции должны быть усилены, в особенности в таких стратегически важных секторах, как энергетика, технологии и финансы, в то время как приведение в исполнение уже существующих санкций должно быть улучшено», — говорится в письме.

По мнению политиков, Запад должен обеспечить быструю и эффективную реализацию соглашения стран G7 по предоставлению займов Украине. При этом отмечается, что российские активы должны оставаться замороженными.

Также авторы статьи считают важным ввести зеркальные санкции в отношении Белоруссии и усилить давление на остальные важные страны на Ближнем Востоке и в восточной Азии, которые обеспечивают обход санкций.

19 июля сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза планируют обсудить новый санкционный режим в отношении России, который в ЕС намереваются ввести в сентябре.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.

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