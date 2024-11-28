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Путин выразил надежду на развитие отношений с Афганистаном

Путин: Россия надеется на развитие отношений с руководством Афганистана

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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Россия надеется на развитие отношений с Афганистаном и действующим правительством этой страны, поскольку ситуация там стабилизируется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.

«В Афганистане сложные процессы происходят. Мы надеемся, что удастся выстроить отношения с Афганистаном», — заявил он.

По словам российского лидера, ситуация в Афганистане стабилизируется. Путин отметил, что на данный момент у России есть отношения с действующим руководством страны.

До этого главы МИД стран ОДКБ призвали к сохранению территорий Афганистана свободными от размещения военных объектов третьих стран.

По итогам саммита ОДКБ в Астане 28 ноября лидеры стран-участниц приняли декларацию и подписали более десяти документов. Одним из ключевых документов стала Декларация Совета коллективной безопасности ОДКБ, подготовленная с учетом изменений в международной военно-политической обстановке.

Ранее Шойгу заявил о желании сотрудничать с Афганистаном.

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