Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Шойгу заявил о желании сотрудничать с Афганистаном

Шойгу: РФ нацелена на развитие сотрудничества с Афганистаном в разных областях

close
Depositphotos

Россия стремится к углублению двустороннего партнерства с Исламской Республикой Афганистан в различных сферах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с вице-премьером страны Мохаммедом Абдул Кабиром.

«Мы настроены на развитие сотрудничества между Россией и Афганистаном по всем направлениям. Подтверждаю нашу готовность к конструктивному политическому диалогу, что должно способствовать внутреннему урегулированию в Афганистане,» — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия уверена в том, что формирование стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех государств региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать поддержку Кабулу в процессе интеграции в региональные структуры.

«Этот шаг не только обеспечит эффективный диалог по вопросам противодействия таким вызовам безопасности, как терроризм и незаконный наркотрафик, но и поспособствует активизации торговли и экономического взаимодействия,» — добавил секретарь Совета безопасности.

25 ноября Шойгу заявил о планах России исключить Талибан (организация запрещена в России) из «черного списка».

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США их исключат из списка террористов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами