Шойгу заявил о желании сотрудничать с Афганистаном

Россия стремится к углублению двустороннего партнерства с Исламской Республикой Афганистан в различных сферах. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во время встречи с вице-премьером страны Мохаммедом Абдул Кабиром.

«Мы настроены на развитие сотрудничества между Россией и Афганистаном по всем направлениям. Подтверждаю нашу готовность к конструктивному политическому диалогу, что должно способствовать внутреннему урегулированию в Афганистане,» — заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия уверена в том, что формирование стабильного и независимого Афганистана отвечает интересам всех государств региона. Для этого, по его словам, Россия продолжит оказывать поддержку Кабулу в процессе интеграции в региональные структуры.

«Этот шаг не только обеспечит эффективный диалог по вопросам противодействия таким вызовам безопасности, как терроризм и незаконный наркотрафик, но и поспособствует активизации торговли и экономического взаимодействия,» — добавил секретарь Совета безопасности.

25 ноября Шойгу заявил о планах России исключить Талибан (организация запрещена в России) из «черного списка».

Ранее талибы выразили надежду на то, что при Трампе США их исключат из списка террористов.