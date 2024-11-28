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Тема Украины не вошла в декларацию саммита ОДКБ

Темы Украины и Запада не вошли в декларацию саммита ОДКБ

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Тема Украины не получила отражения в декларации, которая была принята по итогам встречи лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, российскую делегацию на саммите возглавляет президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

Соединенные Штаты, западные страны и санкции в тексте документа также не упоминались.

В декларации, которая состоит из более 30 абзацев, отмечены согласованные позиции стран ОДКБ по вопросам укрепления мира, формирования на евразийском континенте устойчивой системы безопасности, суверенного равенства. Кроме того, затрагиваются конфликт между Палестиной и Израилем, ситуация в Афганистане, борьба с наркотиками и терроризмом, информационная безопасность, космос, биологические угрозы, празднование 80-летия Победы и противодействие переписыванию истории.

Лидеры ОДКБ подчеркнули важность широкой международной поддержки празднования 80-летия Победы в 2025 году. Они решительно осудили любые попытки пересмотра оценок событий Второй мировой войны и ревизии ее итогов.

Ранее в ОДКБ призвали к совместной работе по предотвращению новых конфликтов.

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