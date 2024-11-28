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Посланник Трампа по Украине раскрыл, как намерен продвигать мир

Посланник Трампа по Украине Келлог намерен продвигать «мир через силу»

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Carlos Barria/Reuters

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил спецпосланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США, продвигая «мир через силу». Об этом он написал на своей странице в X.

«Я с нетерпением жду возможности работать над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки», — заявил Келлог.

По его словам, это была привилегия всей жизни — работать на президента Трампа.

Будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь отмечал, что Кит Келлог привержен мирному урегулированию конфликта на Украине.

Накануне Трамп заявил, что выбрал Келлога для должности спецпосланника по Украине и России. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что советник Трампа рассматривает вариант перемирия на Украине на время переговоров.

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