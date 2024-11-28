Спикер парламента Молдавии рассказал, от кого зависит будущее республики

Будущее Молдавии зависит и от пути, который выберет Румыния. Об этом заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу, сообщает РИА Новости.

В этой связи он призвал граждан Молдавии с румынским гражданством активно принять участие в выборах парламента и президента Румынии. По словам политика, они должны «выйти как можно большим числом и защитить будущее Румынии, а также «доказать», что наличие румынского паспорта является «не только преимуществом, но и ответственностью».

Вместе с тем Гросу выразил мнение, что сейчас «как никогда» Молдавии необходима сильная Румыния. Он отметил, что парламентские выборы в Румынии имеют особую роль, так как будут выбраны люди, которые должны вести государство вперед.

У спикера парламента Молдавии есть румынское гражданство, как и у президента Майи Санду и премьер-министра Дорина Речана.

24 ноября в Румынии прошли президентские выборы. Победитель будет определен во втором туре, который состоится 8 декабря. По итогам первого тура первое место занял пророссийский кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов, второе — лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елена Ласкони с 19,18% голосов.

Парламентские выборы в Румынии состоятся 1 декабря.

Ранее во Франции назвали результаты выборов в Румынии пощечиной для ЕС и НАТО.