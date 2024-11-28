Патриарх Кирилл выразил благодарность разработчикам «Орешника»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что новый российский ракетный комплекс «Орешник» стал настоящей «стоп-машиной», и выразил благодарность его разработчикам. В эфире телеканала «Спас» он отметил, что появление «Орешника» означает, что, пока западные страны будут пытаться догнать российские разработки и реализовать то, что уже сделано в России, пройдет значительное время.

Патриарх также подчеркнул важность работы российских ученых, создающих передовое вооружение, которое вводит в замешательство и вызывает тревогу у западных стратегов, стремящихся одолеть Россию военной силой.

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ рассказал, что в случае массированного применения новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник» мощность удара будет сопоставима с ядерным оружием. Глава государства отметил, что серийное производство системы «Орешник» уже началось.

21 ноября президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением после ударов американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow по объектам на территории России. Глава государства сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

Ранее патриарх Кирилл назвал угрозу русскому миру.