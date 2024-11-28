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В Грузии сделали заявление о развитии отношений с Россией в будущем

Кобахидзе: Грузия будет проводить прагматичную политику по связям с Россией

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Depositphotos

Грузия намерена проводить прагматичную политику касательно взаимоотношений с Россией. Об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе, передает РИА Новости.

«У нас будет прагматичная политика, когда речь идет о грузино-российских отношениях», — подчеркнул он.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в настоящее время страны коллективного Запада пытаются развязать цветную революцию в Грузии.

21 ноября правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» представила для переназначения на должность председателя парламента Шалву Папуашвили, а на пост премьер-министра страны действующего главу правительства Ираклия Кобахидзе.

26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее посольство ФРГ в Грузии намекнуло на возможную революцию.

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