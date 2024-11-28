Парламент Грузии утвердил правительство

Парламент Грузии утвердил состав правительства во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты проголосовали за выражение доверия новому правительству во главе с Кобахидзе и его программе на ближайшие четыре года. «За» проголосовали 84 депутата, «против» не проголосовал никто.

В заседании парламента участвовали только представители правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», так как оппозиционные партии не признают результатов прошедших парламентских выборов в стране.

25 ноября парламент Грузии XI созыва, сформированный по итогам парламентских выборов 26 октября, приступил к выполнению обязанностей. Спикером парламента Грузии был переизбран Шалва Папуашвили. Его кандидатура на пост председателя парламента была единственной.

Выборы в парламент Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», получив в парламенте 89 мандатов из 150. «Коалиция за перемены» набрала 11,03% и получила 19 мандатов, «Единство — Национальное движение» — 10,17% и 16 мандатов, «Сильная Грузия» — 8,81% и 14 мандатов, «Гахария за Грузию» — 7,78% и 12 мандатов. Оппозиция заявила, что не признает результатов выборов.

Ранее Лавров обвинил Запад в попытке организовать цветную революцию в Грузии.