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Лукашенко оценил отсутствие Армении на саммите ОДКБ

Лукашенко: отсутствие Армении на саммите ОДКБ характеризует организацию

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отсутствие Армении на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане отражает и само объединение. По его словам, это подчеркивает текущую геополитическую ситуацию в регионе и, в определенной мере, состояние самой организации, передает БелТА.

Лукашенко также отметил, что ему пришлось выступать первым на саммите из-за того, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не присутствовал на мероприятии. Он подчеркнул, что если бы армянская делегация приехала в Астану, она бы выступила первой в порядке алфавита.

В среду стало известно, что Никол Пашинян не примет участия в саммите ОДКБ. При этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что Армения остается полноправным членом Организации Договора о коллективной безопасности.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Лукашенко заявил о «натофикации» мира.

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