Лукашенко заявил о «натофикации» мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) заявил о «натофикации» Европы и мира в целом. Его слова передает БелТА.

«Из года в год мы фиксируем, что обстановка в мире только ухудшается. Проблема даже не в том, что система сдержек, противовесов, обеспечивавшая международную безопасность и стратегическую стабильность, канула в небытие. Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы», — сказал белорусский лидер.

Он выразил мнение, что текущее положение вещей выгодно определенным кругам, когда нормы и принципы международного права заменяются субъективными, изменяемыми в зависимости от ситуации правилами, а также инструментами военного и информационного давления.

«На этом фоне охватывает стремительное развитие гонки вооружений. Восточноевропейский регион, особенно Польша, продолжает милитаризироваться. Происходит натофикация Европы и всего мира», — отметил Александр Лукашенко.

ОДКБ — региональная межгосударственная организация, в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Ранее Лукашенко заявил, что диктатуру в Белоруссии придумали «америкосы».