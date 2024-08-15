Прокурор Москвы Денис Попов подал заявление об отставке

Прокурор Москвы Денис Попов подал в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил «Интерфакс».

Попов написал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Указ об освобождении от должности должен подписать президент России Владимир Путин.

До назначения нового прокурора Москвы его обязанности будет исполнять заместитель Сергей Савенков.

По данным издания, Попов попрощался с коллективом на этой неделе. Он занимал должность прокурора Москвы с 2019 года, его полномочия истекают в сентябре. Ранее он работал прокурором в Дагестане и Хакасии.

До этого в США прокурор уволился после попытки встретиться с 13-летним мальчиком. Инцидент произошел на парковке магазина Target в Маунт-Верноне США. Участники движения «Отцы против хищников» подошли к мужчине, который явно кого-то ждал, и спросили, не Маркус ли он. Услышав вопрос, тот пустился в бегство, но один из активистов обхватил мужчину за шею, чтобы не дать ему скрыться.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Курской области и соседних областей поручил работать круглосуточо с целью оказания помощи гражданам.