Лукашенко упрекнул Запад за нежелание бороться с настоящими вызовами и угрозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад тратит все силы на борьбу с фальшивыми проблемами вместо того, чтобы сообща выступить против настоящих вызовов и угроз. Его слова приводит БелТА.

По мнению белорусского лидера, страны Запада сами же и создают эти «фальшивки».

«В современном мире есть великое множество транснациональных вызовов и угроз, с которыми можно и нужно бороться. И только сообща», — сказал Лукашенко на саммите ОДКБ в Астане.

В качестве примера президент Белоруссии привел климатическую повестку, которую «западные политики давно превратили в бизнес».

22 ноября Александр Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны. По его мнению, уже давно в мире идет настоящая информационная война, всем правит информация.

Ранее Лукашенко рассказал, чего боится «всю свою президентскую жизнь».