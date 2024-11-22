Лукашенко рассказал, чего боится всю свою президентскую жизнь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма. Его слова приводит БЕЛТА.

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь», — сказал политик на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате «Открытый микрофон с Президентом».

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не должно быть и не будет диктатуры. По его словам, чтобы быть диктатором, для этого у главы государства должны быть рычаги диктатуры.

Политик считает, что у него рычагов диктатуры нет, диктатором его стали называть в США.

Лукашенко задался вопросом, как он может диктовать Соединенным Штатам, если даже президенты Джо Байден и Дональд Трамп этого сделать не могут.

В ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Ранее Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени.