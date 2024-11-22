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Лукашенко рассказал, чего боится всю свою президентскую жизнь

Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма

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Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что всю свою президентскую жизнь боялся вождизма. Его слова приводит БЕЛТА.

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь», — сказал политик на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля в формате «Открытый микрофон с Президентом».

Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии не должно быть и не будет диктатуры. По его словам, чтобы быть диктатором, для этого у главы государства должны быть рычаги диктатуры.

Политик считает, что у него рычагов диктатуры нет, диктатором его стали называть в США.

Лукашенко задался вопросом, как он может диктовать Соединенным Штатам, если даже президенты Джо Байден и Дональд Трамп этого сделать не могут.

В ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что сегодня мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Ранее Лукашенко пообещал не дать поставить Белоруссию на колени.

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