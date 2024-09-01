В Эстонии будут проводить проверки перехода русских школ на эстонский язык

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас заявила, что власти страны будут осуществлять надзор за переходом русских школ на эстонский язык обучения. Ее слова приводит Postimees.

«Министерский отдел надзора вместе с языковым департаментом начнут реально посещать занятия», — сказала она.

По ее словам, они будут следить за тем, действительно ли учителя первых и четвертых классов владеют эстонским и чем они занимаются на уроках.

«Это касается 70 школ. За год мы точно успеем проверить около половины из них», — сказала она.

Министр отметила, что учитель в классе будет работать на эстонском языке. При этом, по ее словам, если ребенок попросит объяснить ему материал на русском, учитель должен объяснить его на эстонском.

До этого министерство юстиции Эстонии сообщило, что в стране перестанут переводить законы на русский язык.

Ранее Эстонская православная церковь избавилась от упоминаний Московского патриархата.