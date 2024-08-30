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В Эстонии перестанут переводить законы на русский язык

ERR: в Эстонии перестанут переводить законы на русский язык

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

В Эстонии перестанут переводить законы на русский язык. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на ведомство.

«Юридическую силу будут иметь только правовые акты, опубликованные на эстонском языке в Riigi Teataja (издание правительства Эстонии»,— приводит портал слова министра юстиции Лиисы-Ли Пакосты.

По ее словам, подобный шаг позволит сэкономить денежные средства. Портал напомнил, что власти Эстонии начали переводить часть законов на русский язык в 2014 году.

До этого портал ERR со ссылкой на гражданина РФ, подавшего соответствующее ходатайство, сообщил, что в Эстонии требуют от россиян, которые обращаются за получением вида на жительство (ВНЖ) в прибалтийской стране, иметь при себе военный билет.

В начале августа сообщалось, что Эстония не будет отказывать в виде на жительство украинским мужчинам с просроченным военным билетом и необновленными военно-учетными данными.

Ранее Эстонская православная церковь избавилась от упоминаний Московского патриархата.

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