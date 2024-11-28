Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что конфликт с Россией зашел в тупик, и разрешить его можно лишь с помощью переговоров. Об этом сообщил заместитель главреда газеты Bild Пауль Ронцхаймер после поездки в Донбасс.

По его данным, в последние три-четыре месяца украинские военные были вынуждены отступать. Российская армия наращивает темпы, и у нее все еще есть ресурсы для продолжения конфликта. Один из украинских солдат также отметил, что ВС РФ превосходит их по численности солдат. Боец ВСУ призвал к окончанию конфликта и к переговорам с Москвой, но признал, что украинцы не хотят отдавать территорию.

Ронцхаймер назвал ситуацию для украинских войск на передовой кошмарной. Он считает, что военнослужащие ВСУ чувствуют себя брошенными как собственными властями, так и Западом.

До этого глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщал, что плодотворные переговоры по украинскому конфликту возможны в том случае, если стороны будут согласны вернуть границы Украины к состоянию на момент 23 февраля 2022 года. По его словам, такой шаг может стать «отправной точкой для дальнейшего урегулирования».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.