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Назван единственный повод для сплочения Трампа и Байдена

WSJ: мир в Газе и Ливане стал поводом для сплочения Байдена и Трампа

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Kevin Lamarque/Reuters

Достижение мира в секторе Газа и Ливане стало единственным стимулом для сближения усилий действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и избранного лидера Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждается в публикации, «в то время как администрация Байдена стремится выступить в роли посредника для заключения долгосрочного мирного соглашения на Ближнем Востоке, она неожиданно находит себя в партнерстве с Дональдом Трампом».

Команда Трампа, в частности, воздержалась от критики перемирия между ливанским движением «Хезболла» и Израилем, которое было достигнуто при посредничестве Белого дома. В свою очередь, администрация Байдена сосредоточила свои усилия на достижении прекращения огня в Газе.

Согласно данным издания, такое сотрудничество приносит выгоду как действующему, так и избранному президенту. Заключение мира на Ближнем Востоке станет для Байдена значительным успехом в его внешней политике в конце президентского срока, тогда как Трампу не придется сталкиваться с этой проблемой после его вступления в должность.

27 ноября соглашение о прекращении огня между Армией обороны Израиля и ливанским шиитским движением «Хезболла», подписанное накануне, вступило в силу. Байден заявил, что документ предполагает постоянное прекращение боевых действий и создание условий для возвращения мирного населения в пострадавшие районы на ливано-израильской границе.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Израиль добился военных целей в борьбе с ХАМАС, поэтому конфликт нужно завершать.

Ранее в России назвали временным перемирие между Израилем и «Хезболлой».

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Операция Израиля в Ливане
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